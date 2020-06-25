Браконьеры пошли поохотиться: один случайно застрелил другого

Трагедия произошла 24 июня. Двое друзей приехали на охоту в Миорский район, в какой-то момент 42-летний мужчина заметил движение в кустах и, посчитав, что это животное, выстрелил в ту сторону. Однако, подбежав, он увидел на земле раненого 53-летнего друга. Мужчина умер на месте.





Стрелок позвонил в милицию и сообщил о произошедшем. Следственно-оперативную группу он дождался на месте происшествия.













В отношении охотника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 144 УК — причинение смерти по неосторожности.





Предварительно было установлено, что ружья мужчин не были зарегистрированы, также у них не было разрешения на охоту, сообщает пресс-служба СК.