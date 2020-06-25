



Это: Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, ОАЭ, Казахстан, Южная Корея, Сингапур, США, Турция и Япония.





Ранее, напомним, 14-дневный карантин отменяли для тех, кто возвращается из Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрия, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Китая.





Приехавшим в Беларусь из России по-прежнему необходимо соблюдать 14-дневный карантин. Таким образом, вся белорусская делегация, которая вчера вернулась из Москвы, должна уйти на карантин. В том числе все четверо Лукашенко - Александра Григорьевич, Виктор, Дмитрий и Николай.