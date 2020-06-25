Сайт "Нашай Нівы" не работает - домен выставлен на аукцион
25 июня у многих пользователей перестал открываться сайт "Нашай Нівы". Сайт nn.by не открывается не только в Беларуси, но и в других странах — есть сведения по крайней мере из России и Израиля.
Тем временем пользователи мобильного интернета МТС говорят, что сайт открывается и хорошо работает.
Хостер "Надежные программы" сообщает, что домен nn.by будет продан через благотворительный аукцион доменов. Не исключено, что владельцы сайта случайно вовремя не оплатили регистрацию домена.
Сотрудники редакции "Нашай Нівы" в соцсетях пишут, что разбираются с ситуацией.
Источник: euroradio.fm
11:42 25/06/2020
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