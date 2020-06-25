Сайт "Нашай Нівы" не работает - домен выставлен на аукцион

25 июня у многих пользователей перестал открываться сайт "Нашай Нівы". Сайт nn.by не открывается не только в Беларуси, но и в других странах — есть сведения по крайней мере из России и Израиля.