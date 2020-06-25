Генпрокуратура прокомментировала смертный приговор братьям Костевым





Замгенерального прокурора Беларуси Алексей Стук во время видео-брифинга в прямом эфире прокомментировал вопрос о помиловании 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых, жестоко убивших в Черикове учительницу. Просьба приговоренных к смертной казни о помиловании отклонена, но окончательное решение еще не принято.





- Они совершили особо тяжкое преступление, причем совершили преступление жесточайшим образом, достаточно лишь сказать, что на жертве обнаружено 155 травмирующих воздействий. После этого они совершили кражу и с целью устранения следов преступления подожгли дом, - отметил Стук.





Он добавил, что обвиняемые уже были судимы, привлекались к административной ответственности, поэтому суд «совершенно справедливо признал их представляющими опасность для общества и определил им такую меру наказания».





Кстати, братья обращались к известному православному священнику Федору Повному с просьбой ходатайствовать об их помиловании. Сейчас этот вопрос будет решать Комиссия по помилованию при Администрации президента.









В то же время международная организация Amnesty International призвала власти Беларуси не расстреливать братьев Костевых:





- Учитывая юный возраст, а также неблагоприятные условия воспитания, дело братьев потрясло многих людей в Беларуси и за ее пределами. Их отец умер, когда Станиславу Костеву было всего лишь несколько месяцев. Матери было тяжело воспитывать детей. Старшая сестра Анна фактически стала братьям нянькой.





Впервые больше чем за 10 лет в Беларуси вынесли смертный приговор столь молодым людям и впервые за всю историю страны смертная казнь грозит сразу двум представителям одной семьи.