Очередь в Symbal.by получила социологическое объяснение





Популярность белорусских брендов среди молодежи растет. Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Молодежный бренд - 2020", сообщает БЕЛТА.





"Внимание к белорусским брендам и продукции растет. В нынешнем году это особенно видно. Даже те позиции, на которых на протяжении нескольких лет находились зарубежные производители, теперь заняли наши компании", - отметила директор ООО "БелБрендАудит" Валентина Дынич.





Пятое ежегодное республиканское социологическое исследование "Молодежный бренд" прошло в 25 населенных пунктах Беларуси в апреле - мае 2020 года. Были опрошены более 1,2 тыс. белорусов в возрасте от 15 до 30 лет. Цель - выявление популярных в молодежной среде белорусских и зарубежных брендов и производителей товаров, представленных на территории страны.





Итоги республиканского социологического исследования будут подведены в торжественной обстановке в День белорусского бренда, 4 июля, в Витебске. Во время церемонии будут награждены предприятия, продукция которых наиболее популярна в молодежной среде.





Организаторами исследования выступили ООО "БелБрендАудит" и Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций.





Напомним, что после известия о закрытии с 29 июня магазина национальных сувениров и одежды Symbal.by, 23 июня к нему выстроилась очередь. Вскоре к магазину подъехал автозак, и людей стали задерживать. Всего задержанными оказалось около 20 человек. Позже милиция объяснила, что причина их появления — конфликт во дворе. Несмотря на задержания, 24 июня у магазина снова возникла очередь.