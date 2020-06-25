Россия активизировала задержания белорусов на границе









При этом Москва не спешит определять критерии, которые привели бы к восстановлению прежнего уровня прозрачности беларуско-российской границы, пишет Belarus in focus





Информация пограничных органов ФСБ России позволяет утверждать, что перед российскими пограничниками поставлена задача пресекать неконтролируемое перемещение через беларуско-российскую границу граждан Беларуси, направляющихся в соседнюю страну на заработки. Так, в один из дней в начале текущего месяца только на участке границы с Псковской областью российским пограничниками было задержано около 30 граждан нашей страны. Лишь за 18 июня на брянском участке беларуско-российской границы было задержано 20 граждан Беларуси, которые направлялись в Москву для поиска работы.





Россия является основным и наиболее доступным направлением для трудовой миграции жителей регионов Беларуси. На заработках в соседней стране на начало 2019 года могло находиться до 650 тыс. граждан Беларуси, в подавляющем большинстве – мужчин в активном возрасте. С 30 марта в рамках борьбы с пандемией китайского коронавируса Россия резко ограничила возможность для пересечения сухопутного участка беларуско-российской границы. В итоге, значительное число беларуских гастербайтеров вынуждено было вернуться на родину. Российская сторона ранее уже заявляла, что вопрос снятия ограничений на пересечение беларуско-российской границы будет решаться после улучшения эпидемиологической ситуации в двух странах. При этом не приводится никаких конкретных критериев, которые могли бы определить наступление улучшения.





Имеет место сочетание трех факторов, которые в состоянии резко политизировать значительное число жителей беларуских регионов: отсутствие рабочих мест в Беларуси, де-факто отсутствие государственной поддержки по безработице, отсутствие у 2/3 беларуских домохозяйств сбережений.