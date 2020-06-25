Глава "Росатома" рассказал о ситуации с COVID-19 на БелАЭС

Информацию о том, что на площадке БелАЭС зафиксировано порядка 100 случаев заражения коронавирусом, глава "Росатома" сообщил 26 мая. Позже Минздрав Беларуси уточнил, что среди работников на станции выявлено 18 случаев заболевания COVID-19, 81 человек - на изоляции как контакты первого уровня.





"Мы говорили в начале мая, что ситуация там требует особого внимания. Во взаимодействии с белорусским заказчиком, представителями органов власти региона и санэпидслужбой мы провели комплекс мероприятий. Положительный результат - налицо", - рассказал Лихачев.





Он отметил, что кривая заболевания неуклонно идет вниз, одновременно растет и число выздоровевших.





Первые случаи коронавируса у специалистов, работающих на стройплощадке БелАЭС, были выявлены в начале апреля. Тогда первый тест на наличие COVID-19 дал положительный результат у 15 российских специалистов, еще около 80 человек были госпитализированы как контакты. Спустя несколько дней выяснилось, что тесты оказались ошибочными.





Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. На двух энергоблоках будут установлены реакторы ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. АЭС строится по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует нормам МАГАТЭ по безопасности. Запуск первого энергоблока запланирован этот год, второго – на 2021-й.







