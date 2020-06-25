Не поверите! Минтруда не обнаружило увольнений за отказ ставить подписи за альтернативных кандидатов - об этом заявлял Лукашенко
Министерство труда и социальной защиты населения проводит мониторинг по вопросу соблюдения законодательства при увольнении работников. Нарушений пока не выявлено.
Напомним, что две недели назад глава Беларуси Александр Лукашенко велел проверить частные компании на предмет обоснованности увольнений своих сотрудников. Поводом для такой проверки стала якобы полученная главой государства информация, что в некоторых компаниях увольняют сотрудников за отказ ставить подпись за выдвижение альтернативных кандидатов.
«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей.
Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи», - заявлял Лукашенко.
Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич на состоявшемся заседании Президиума Совета министров, в настоящее время по поручению Лукашенко проводится мониторинг организаций по вопросу соблюдения трудового законодательства при увольнении работников.
Министр отметила, что оперативные данные свидетельствуют об отсутствии массовых грубых нарушений. Вместе с тем, начиная с апреля наблюдается рост потерь рабочего времени.
В мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличилась численность работников, работавших неполное рабочее время, находившихся в отпусках по инициативе нанимателей и в простое, сообщила пресс-служба Совмина.
«Это вынужденная реакция организаций в период разрыва логистических и производственных цепочек из-за пандемии. Применение различных режимов занятости позволяет сохранить за каждым человеком рабочее место, хотя и с определенным снижением их доходов», – резюмировала министр.
Источник: ej.by
10:55 25/06/2020
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