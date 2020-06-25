Напомним, что две недели назад глава Беларуси Александр Лукашенко велел проверить частные компании на предмет обоснованности увольнений своих сотрудников. Поводом для такой проверки стала якобы полученная главой государства информация, что в некоторых компаниях увольняют сотрудников за отказ ставить подпись за выдвижение альтернативных кандидатов.





«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей.





Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи», - заявлял Лукашенко.





Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич на состоявшемся заседании Президиума Совета министров, в настоящее время по поручению Лукашенко проводится мониторинг организаций по вопросу соблюдения трудового законодательства при увольнении работников.





Министр отметила, что оперативные данные свидетельствуют об отсутствии массовых грубых нарушений. Вместе с тем, начиная с апреля наблюдается рост потерь рабочего времени.





В мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличилась численность работников, работавших неполное рабочее время, находившихся в отпусках по инициативе нанимателей и в простое, сообщила пресс-служба Совмина.









«Это вынужденная реакция организаций в период разрыва логистических и производственных цепочек из-за пандемии. Применение различных режимов занятости позволяет сохранить за каждым человеком рабочее место, хотя и с определенным снижением их доходов», – резюмировала министр.



