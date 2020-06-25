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«Все страшное позади»: в Минском районе 14-летний Глеб провел в лесу почти сутки

О том, что в лесном массиве на территории Минского района пропал 14-летний житель агрогородка Михановичи стало известно во вторник, 23 июня. К волонтерам заявка о пропаже Глеба Черника пришла в тот же день около 15.00 часов, сообщили в ПСО «Ангел» на странице в Facebook.


- На болоте были найдены вещи, которые предположительно принадлежали пропавшему мальчику, поэтому решено было отправить на поиски поисково-спасательную группу. Совсем неподалеку находится лесной массив, были тревожные предположения, с парнем могло случится все, что угодно, - рассказали волонтеры.

Поиски вместе с добровольцами отряда вели и сотрудники милиции. К счастью, общие усилия увенчались успехом, и одна из поисково-спасательных групп, состоящая из поисковика Сергея Пекарского и милиционера, нашла подростка. Всего же в поисках мальчика участвовали свыше пятидесяти человек.

- 14-летний Глеб провел в лесу почти сутки. Он был очень напуган. Но к счастью, в медпомощи не нуждался, - добавили в ПСО.

Еще в «Ангеле» опубликовали трогательное фото - первый кадр, на котором спасенный мальчик, устало закрыл лицо руками и опустил голову на колени - понял, что спасен.

- После успешных поисков координатор отряда провел с Глебом профилактическую беседу по безопасному поведению. Парню рассказали о том, как пропадают люди, о том, как их ищут, показали оборудование, которое применяется во время поисково-спасательных работ. С неподдельным мальчишеским интересом Глеб подробно расспрашивал о работе спасателей, - добавили в ПСО.

В комментариях подписчики поблагодарили волонтеров и пожелали подростку всего хорошего: «Все страшное позади».
KP.by
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