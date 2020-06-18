Придет время – галерею еще назовут Бабарикинской

Галерея «Арт-Беларусь» вновь открылась после длинных вынужденных выходных, когда ее картины показательно, под телевизионные камеры, арестовали силовики.





Теперь она тихая, белая, будто бы обескровленная. Но, конечно, не уничтоженная. Она чистая все равно, несмотря ни на какие обвинения. И народ, кстати, тут же родил афоризм: «Искусство вечно – власть конечна».





Вот и у нас теперь есть своя разгромленная выставка – как та, знаменитая «бульдозерная» в Москве в начале шестидесятых прошлого века. Про нее потом было столько написано и снято фильмов, сотни людей захотели отметиться на том событии. Конечно, это же история страны, не только изобразительного искусства.





Минский разгром тоже не забудется, а галерею еще назовут Бабарикинской – по аналогии с Третьяковской. Думаете, я хватила в фантазиях лишнего? Да ни капельки!





Сила противодействия тупому наезду на частную коллекцию картин «Белгазпромбанка» такова, что имя ее создателя, вдохновителя этого проекта – Виктора Дмитриевича Бабарико – еще сделается нарицательным. Придет время.





А пока так и хочется воскликнуть: «Какую биографию пишут нашей «Арт-Беларуси»!» Это же смехотворно, цинично и просто вульгарно: объявить, что бесценные шедевры собирались вывезти за рубеж те же люди, которые купили и привезли их в Беларусь, причем официально и торжественно!..

Полный текст читайте в газете «Народная Воля» за 19 июня