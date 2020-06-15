Лукашенко едет в Светлогорск? Охотникам приказали сдать оружие
21 июня в первый рейс отправится скоростная электричка Светлогорск - Жлобин - Минск. Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает Белорусская железная дорога.
Как стало известно «КП» от источников в Светлогорске, здесь ждут Александра Лукашенко. Планируется, что именно он торжественно пустит первую электричку в Минск.
В городе аврал: активно ремонтируют вокзал, благоустраивают территорию.
видео: ranak.me
Также предполагается, что Лукашенко посетит новый мемориал в сожженной фашистами деревне Ола, который был построен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
По словам жителей Светлогорска, местным охотникам позвонили из милиции и потребовали сдать ружья. Причину такого требования не назвали.
Напомним, перед предполагаемой поездкой в Гомельскую область в июне Лукашенко уже посетил Могилевскую, Витебскую и Гродненскую области.
12:56 19/06/2020
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