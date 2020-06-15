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Лукашенко едет в Светлогорск? Охотникам приказали сдать оружие

21 июня в первый рейс отправится скоростная электричка Светлогорск - Жлобин - Минск. Поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает Белорусская железная дорога.

Как стало известно «КП» от источников в Светлогорске, здесь ждут Александра Лукашенко. Планируется, что именно он торжественно пустит первую электричку в Минск. 

В городе аврал: активно ремонтируют вокзал, благоустраивают территорию. 

видео: ranak.me

Также предполагается, что Лукашенко посетит новый мемориал в сожженной фашистами деревне Ола, который был построен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По словам жителей Светлогорска, местным охотникам позвонили из милиции и потребовали сдать ружья. Причину такого требования не назвали.

Напомним, перед предполагаемой поездкой в Гомельскую область в июне Лукашенко уже посетил Могилевскую, Витебскую и Гродненскую области.
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