Арестовано все недвижимое имущество семьи Бабарико
Вчера были задержаны Виктор Бабарико, претендент в президенты, собравший рекордное для альтернативного кандидата число подписей, а также его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца. Оба находятся в СИЗО КГБ. Как стало известно TUT.BY, на недвижимость Эдуарда Бабарико уже наложен арест.
Из недвижимости у Эдуарда Бабарико два дома и двухкомнатная квартира в Минске. Вчера, напомним, в доме, расположенном в Мочанах, прошел обыск. У второго дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском.
В этот дом семья Бабарико переехала несколько лет назад, и в последнее время там проживал только Виктор Бабарико. Первый дом семьи, расположенный в Цне, пустовал, об этом рассказали TUT.BY соседи.
Сам Эдуард Бабарико проживает в минской двухкомнатной квартире вместе с девушкой Александрой Зверевой. Вчера она показала, как выглядит их квартира, и рассказала, что ждет обыска.
Как стало известно TUT.BY из достоверных источников, вчера на оба дома Эдуарда Бабарико и квартиру Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля был наложен арест. Срок ареста не определен.
Елена Зуева / REALTY.TUT.BY
11:56 19/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение