Данные на 19 июня: число жертв коронавируса в мире превысило 453 тыс., инфицированных - 8,4 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 453 тыс. 289 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 331, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Сутками ранее этот показатель равнялся 5 тыс. 273.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 8 млн 464 тыс. 739 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 114 тыс. 789 человек против 176 тыс. 10 по состоянию на минувший четверг, излечились 4,1 млн человек, пишет interfax.by
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 189 тыс. 56 (118 тыс. 420 скончавшихся), Бразилии - 978 тыс. 142 (47 тыс. 748), Индии - 380 тыс. 532 (12 тыс. 573), Великобритании - 301 тыс. 935 (42 тыс. 373), Испании - 245 тыс. 268 (27 тыс. 136), Перу - 244 тыс. 388 (7 тыс. 257), Италии - 238 тыс. 159 (34 тыс. 514), Чили - 225 тыс. 103 (3 тыс. 841), Иране - 197 тыс. 647 (9 тыс. 185), Франции - 195 тыс. 272 (29 тыс. 606), Германии - 189 тыс. 817 (8 тыс. 875), Турции - 184 тыс. 031 (4 тыс. 882), Пакистане - 165 тыс. 62 (3 тыс. 229), Мексике - 165 тыс. 455 (19 тыс. 747), Саудовской Аравии - 145 тыс. 991 (1 тыс. 139), Бангладеш - 102 тыс. 292 (1 тыс. 343), Канаде - 101 тыс. 877 (8 тыс. 361).
Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.
09:54 19/06/2020
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