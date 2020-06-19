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Годовалая девочка упала в бочку с водой. Ребёнок - в реанимации

Следователи проводят проверку сразу по нескольким инцидентам, в ходе которых пострадали дети, и в очередной раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять малолетних без присмотра.

© Photo : Следственный комитет Беларуси

 Годовалая девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии после того, как упала в бочку с дождевой водой, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Бочка стояла во дворе частного дома в одной из деревень в Червенском районе, куда приехала погостить мама с девочкой.

"Женщина на несколько минут отвлеклась на разговор по мобильному телефону и упустила дочь из виду. В это время девочка упала головой вниз в бочку с дождевой водой", – рассказали в СК.

Девочку реанимировали и в крайне тяжелом состоянии отправили в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

В СК также рассказали, что инцидент в Червенском районе – не единственный, в котором пострадал ребенок. За минувшие сутки следователи неоднократно выбывали на места происшествий, в результате которых травмы получали дети.

В частности, в Могилеве пострадала 8-летняя девочка, которая по ошибке выпила растворитель. Жидкость хранилась на кухне в бутылке из-под питьевой воды.

"В этом случае ребенок также на время остался без присмотра – сестру девочки укусила собака, и все взрослые были заняты оказанием помощи другому ребенку. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает", – уточнили в СК.
В обоих случаях были начаты проверки, следователи осмотрели места происшествия, опросили соседей и родственников, были назначены судебно-медицинские экспертизы.

С учетом происшедших ЧП следователи в очередной раз обратились с просьбой к родителям не оставлять детей без присмотра, а также принять все меры по созданию безопасных условий для малолетних.
sputnik.by
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