Молочный фестиваль в Бресте перенесли на 2021 год
«Савушкин продукт» принял решение перенести фестиваль «Облака молока» на 2021 год, рассказали на предприятии. Жителей города призывают позаботиться о себе и своих близких и соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса.
В прошлом году молочный фестиваль вышел на национальный уровень: помимо брестчан, на него съехались семьи из Минска и других городов, пишет belmir.by. В этот раз его планировали провести еще с большим масштабом, но планам помешала эпидемиологическая обстановка. Чтобы не создавать дополнительные риски для здоровья людей, молочный фестиваль «перемещается» на следующий год.
Фестиваль «Облака молока» планируется провести в конце июля 2021 года. Как обычно, он ознаменует начало праздничных мероприятий ко Дню города.
08:57 19/06/2020
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