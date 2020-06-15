Молочный фестиваль в Бресте перенесли на 2021 год

«Савушкин продукт» принял решение перенести фестиваль «Облака молока» на 2021 год, рассказали на предприятии. Жителей города призывают позаботиться о себе и своих близких и соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса.