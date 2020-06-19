СМИ: В США умер сын Никиты Хрущева





По словам Пауэрса, семья Сергея Хрущева подтвердила информацию о его кончине.





В свою очередь РЕН ТВ со ссылкой на друга семьи, экс-дипломата Марка Гаррисона, сообщает, что со сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.





О причине смерти Хрущева в настоящее время не сообщается.



