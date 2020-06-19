СМИ: В США умер сын Никиты Хрущева
В США скончался 84-летний сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение его друга Гэри Пауэрса.
По словам Пауэрса, семья Сергея Хрущева подтвердила информацию о его кончине.
В свою очередь РЕН ТВ со ссылкой на друга семьи, экс-дипломата Марка Гаррисона, сообщает, что со сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.
О причине смерти Хрущева в настоящее время не сообщается.
07:09 19/06/2020
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