К журналисту «Белсата» в Минске пришли силовики в штатском





Об этом сообщил его сын Степан Светлов, популярный блогер «NEXTA».





По его словам, отца сегодня вызвали в милицию в Жодино, чтобы «взять объяснения». Это может быть связано с постом Путило в фейсбуке, где тот выразил возмущение, так как его не пропустили на матч «Торпедо» – «Динамо Брест».





Из Жодино Путило увезли в Минск для «осмотра» его квартиры.





Нам удалось связаться с Путило по домашнему телефону. Он сказал Это сейчас «люди в штатском проводят проверку по дому». Какая это структура – он не уточняет. По словам журналиста, ему запрещают разговаривать.





На 22:00 из подъезда никто не выходил.