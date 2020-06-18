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По Беларуси прошли сильная гроза и град. Есть разрушения

Сильная гроза, ветер и град прошли почти по всем регионам Беларуси в четверг вечером. В некоторых населенных пунктах ненастье привело к падению деревьев и обрушению крыш домов.


Как сообщили в МЧС Беларуси, за несколько часов в стране по предварительным оценкам выпала 1/4 месячной нормы осадков.

"Есть факты падения деревьев. Подразделения МЧС работают там, где есть угроза людям, нарушено транспортное сообщение", - сообщили в Твиттере МЧС.

Непогода затронула и Минск. Подтопления отмечены в районах некоторых проезжих частей: в частности. стадион Трактор – площадь Ванеева, ул. Богдановича- ул. Э.Пашкевич, ул. Орловская в районе Долгиновского тракта, ул. Комсомольская. Из-за непогоды возникли перебои с движением трамваев по ул. Первомайской. Пострадавших нет, заверили в МЧС.
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