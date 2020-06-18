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Лукашенко раздал медали и благодарности медикам

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил медалями «За трудовые заслуги» белорусских медиков, сообщили в пресс-службе главы государства. Соответствующий указ президент подписал 18 июня, пишет TUT.BY

Фото: Online Marketing / Unsplash

Медали «За трудовые заслуги» получили 8 медиков «за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в охрану здоровья населения и значительные достижения в научно-исследовательской деятельности». В числе награжденных — главврач клинического роддома Минской области Петр Мосько, завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик, ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь» присвоено заведующему кафедрой ортопедической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета Семену Наумовичу.


Благодарность президента «за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению» получат 18 медиков.

Среди них — замглавврача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии Виктория Ахрамович, врач-инфекционист (заведующая инфекционным отделением) Лидской центральной районной больницы Анжелика Гончар, врач-анестезиолог-реаниматолог Гродненской областной инфекционной клинической больницы Ксения Зыкова, врач-анестезиолог-реаниматолог Могилевской больницы № 1 Валерий Кононков, заведующая эпидемиологическим отделом — врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.
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