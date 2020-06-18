+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу — на этот раз из-за жары

Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В дневные часы 19 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºС», — сообщили синоптики.

В Минске в пятницу ожидается +30ºС.

Ранее синоптики предупреждали, что в четверг страну накроет непогода: грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.

В жару рекомендуется:

  • как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
  • употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
  • не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
БАБАРИКО ПРОПАЛ, ДОМА ОБЫСК. ЛУКАШЕНКО УБИРАЕТ...
Петр Рудковский
Пакуль не позна...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru