Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на пятницу — на этот раз из-за жары
Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«В дневные часы 19 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30…32ºС», — сообщили синоптики.
В Минске в пятницу ожидается +30ºС.
Ранее синоптики предупреждали, что в четверг страну накроет непогода: грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.
В жару рекомендуется:
- как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
- употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
- не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
19:42 18/06/2020
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