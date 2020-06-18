Об этом сообщил начальник отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Александр Гиряев.





"Болотный массив характеризуется повышенным содержанием железа и гуминовых веществ", - отметил Александр Гиряев.





Места гибели рыбы в реке Неман были зарегистрированы 12 июня. Как рассказал заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский, специалисты в этот же день обследовали территории вокруг потенциально опасных объектов в плане загрязнения водоемов - свиноводческих комплексов, сахарного завода, сельхозпредприятий и других крупных предприятий.





"Источников загрязнения, которые бы прямо указывали на поступление в воду веществ, могущих вызвать гибель рыбы, установлено не было. Повторные обследования проводились 15 и 16 июня. Также 12 июня взяты пробы воды по 8 точкам выше и ниже мест гибели рыбы, дополнительные пробы брались 15-16 июня. Первичный и повторный анализы показали значительное снижение растворенного кислорода в воде", - пояснил Николай Свидинский.





С учетом этого нужно было установить источники загрязнения, сделать гидрохимический анализ образцов воды, собрать и передать образцы погибшей рыбы Гродненской областной ветеринарной лаборатории.





Вчера получены результаты экспертизы, они указывают на отсутствие превышений мышьяка, ртути и свинца в исследованных образцах рыбы.





"Говорить о каком-то химическом загрязнении воды в результате умышленных или противоправных действий, наверное, не приходится. Нет оснований и четких результатов, которые бы указывали на то, что загрязнение произошло от промышленных предприятий", - уточнил представитель Минприроды.





Вместе с тем во время лабораторных исследований было установлено превышение концентрации железа, растворенного в воде, в 3,5 раза вместе со снижением содержания кислорода.