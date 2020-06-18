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Шок! Дальнобой вез через границу 1(!) грамм марихуаны – ему грозит до семи лет

Высушенное наркотическое вещество во время пересечения границы лежало в пакетике в кармане шорт водителя грузовой машины. Смотрите на видео изъятие наркотика.



Попытку незаконно привезти в Беларусь опасный наркотик пресекли в пункте пропуска "Брузги" – водитель грузовика пытался провезти через границу пакетик с марихуаной.

Как сообщили в Гродненской региональной таможне, запрещенное вещество обнаружили у 27-летнего жителя Гродненской области, который пересекал белорусско-польскую границу в качестве водителя грузового авто.

Во время таможенного контроля среди личных вещей в кармане шорт гродненца обнаружили вещество растительного происхождения зеленого и коричневого цвета с семенами, которое хранилось в полиэтиленовом пакете.

Экспертиза установила, что изъятое у водителя грузовика вещество является марихуаной. Его вес в высушенном состоянии составил в районе одного грамма.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238-1 Уголовного кодекса Беларуси за незаконное перемещение наркотика через таможенную границу ЕАЭС. 

Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом или без него. Материалы дела передали в Следственный комитет.
Источник: sputnik.by
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