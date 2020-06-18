Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом и находится сейчас на самоизоляции, сообщает его пресс-служба.





"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", – цитирует сообщение informburo.kz

Отмечается, что Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Ранее в Казахстане коронавирусную инфекцию выявили у министра здравоохранения, главы парламента, пресс-секретаря президента и некоторых других официальных лиц. Семеро глав министерств работают в режиме самоизоляции.