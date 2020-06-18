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Теперь Куба: с 1 июля некоторые отели откроют для иностранных туристов

Руководство Кубы приняло решение ослабить ограничительные меры в отношении туризма, введенные ранее для предотвращения распространения нового коронавируса.

 Отели на островах у северного побережья страны откроются для гостей из-за рубежа с июля, сообщает ТАСС со ссылкой на кубинского министра туризма Хуана Карлоса Гарсиа Гранда.


Министр отметил, что 1 июля на островах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария начнутся связанные с международным туризмом операции. По его словам, будет проводиться ПЦР-тестирование всех иностранных туристов, въезжающих в страну. Обслуживающий персонал отелей, в свою очередь, будет ежедневно проверяться на наличие инфекции, максимально ограничат контакты местного населения с гостями.

Регулярное международное сообщение пока не восстановлено, но для полетов на указанные острова будут разрешены чартерные рейсы. Хуан Карлос Гарсиа Гранд сказал, что продажа путевок откроется 18 июня. В этот же день руководство республики снимет ограничения на внутренний туризм, за исключением провинций Гавана и Матансас, где все еще регистрируются новые случаи инфицирования коронавирусом.

Согласно официальным данным, число заразившихся с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 2 280, из которых 84 умерли, 1 999 выздоровели.
belta.by
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