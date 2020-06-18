Накануне этот показатель равнялся 6 тыс. 786 человек, пишет interfax.by

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 8 млн 349 тыс. 950 инфицированных COVID-19. Рост за сутки составил 176 тыс. 010 против 139 тыс. 479 по состоянию на среду. Излечились 4 млн. человек.





Более 100 тыс. инфицированных за сутки зарегистрировано в США - общее число заражений достигло 2 млн 163 тыс. 290 (117 тыс. 717 человек скончались), в Бразилии - 955 тыс. 377 заражений (46 тыс. 510 человек скончались), в Индии - 366 тыс. 946 заражений (12 тыс. 237 летальных исходов).









Вместе с тем в Великобритании число заражений достигло 300 тыс. 717 (42 тыс. 238 человек скончались), в Испании - 244 тыс. 683 заражений (27 тыс. 136 летальных исходов), в Перу - 240 тыс. 908 заражений (7 тыс. 257 летальных исходов), в Италии - 237 тыс. 828 заражений (34 тыс. 448 человек умерли), в Чили - 220 тыс. 628 заражений (3 тыс. 615 летальных исходов), в Иране - 195 тыс. 051 заражений (9 тыс. 185 человек умерли).





Во Франции - 194 тыс. 805 заражений (29 тыс. 578 человек скончались), в Германии - 188 тыс. 604 заражений (8 тыс. 851 летальный исход), в Турции - 182 тыс. 727 заражений (4 тыс. 861 человек скончался), в Пакистане - 160 тыс. 118 заражений (3 тыс. 093 человека умерли), в Мексике - 159 тыс. 793 заражения (18 тыс. 310 летальных исходов), в Саудовской Аравии - 141 тыс. 234 заражений (1 тыс. 091 летальный исход), в Канаде - 101 тыс. 491 заражение (8 тыс. 312 человека скончались).





Всего коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.



