Режим хранения произведений искусства в Республике Беларусь соблюдается всеми субъектами этой деятельности, заявил министр культуры Юрий Бондарь в ответ на вопрос об условиях хранения изъятых из коллекции Белгазпромбанка картин.





Художественная коллекция Белгазпромбанка, включающая полотна Хаима Сутина и Марка Шагала, была приобщена к уголовному делу по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств. После ареста картин у журналистов возник вопрос об условиях их хранения – нарушение режима может безвозвратно испортить полотна.





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"А кто сказал, что эти картины хранятся в каких-то нехороших условиях в настоящее время? Этот вопрос действительно находится в компетенции Министерства культуры и контролируется нашими уполномоченными специалистами", – заявил Бондарь журналистам.





Как добавил министр, "режим хранения произведения искусства в Республике Беларусь соблюдается всеми субъектами этой деятельности".





"Да, безусловно, мы знаем, где они находятся", – ответил Бондарь на вопрос о том, знают ли в Минкульте о местонахождении картин, однако называть место хранения отказался.





Как заявляли ранее в эфире государственного телевидения, картины из коллекции банка планировались к вывозу за рубеж.





В галерее "Арт-Беларусь", где выставлялись шедевры, вместо них теперь висят специальные QR-коды, которые позволяют больше узнать о полотнах и самих художниках.



