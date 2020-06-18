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Где находятся картины из коллекции Белгазпромбанка? Министр культуры хранит тайну "вклада"

Бондарь признал, что вопрос хранения картин находится в компетенции Министерства культуры и контролируется уполномоченными специалистами.

Режим хранения произведений искусства в Республике Беларусь соблюдается всеми субъектами этой деятельности, заявил министр культуры Юрий Бондарь в ответ на вопрос об условиях хранения изъятых из коллекции Белгазпромбанка картин.

Художественная коллекция Белгазпромбанка, включающая полотна Хаима Сутина и Марка Шагала, была приобщена к уголовному делу по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступных путем средств. После ареста картин у журналистов возник вопрос об условиях их хранения – нарушение режима может безвозвратно испортить полотна.

фото Белта

"А кто сказал, что эти картины хранятся в каких-то нехороших условиях в настоящее время? Этот вопрос действительно находится в компетенции Министерства культуры и контролируется нашими уполномоченными специалистами", – заявил Бондарь журналистам.

Как добавил министр, "режим хранения произведения искусства в Республике Беларусь соблюдается всеми субъектами этой деятельности".

"Да, безусловно, мы знаем, где они находятся", – ответил Бондарь на вопрос о том, знают ли в Минкульте о местонахождении картин, однако называть место хранения отказался.

Как заявляли ранее в эфире государственного телевидения, картины из коллекции банка планировались к вывозу за рубеж.

В галерее "Арт-Беларусь", где выставлялись шедевры, вместо них теперь висят специальные QR-коды, которые позволяют больше узнать о полотнах и самих художниках.
sputnik.by
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