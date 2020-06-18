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В Германии на мясокомбинате выявлены сотни случаев коронавируса

Более 650 сотрудников мясокомбината на западе ФРГ заразились коронавирусом. Власти ожидают результаты еще нескольких сотен тестов и опасаются, что число инфицированных продолжит расти.


Скотобойня компании Tönnies в Реда-Виденбрюке на западе Германии

На западе Германии зафиксировали вспышку коронавируса на скотобойне компании Tönnies, являющейся одной из крупнейших в Европе, сообщают немецкие СМИ в среду, 17 июня. Власти округа Гютерсло в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия провели тестирование на коронавирус более тысячи сотрудников предприятия, расположенного в городе Реда-Виденбрюк, пишет dw.com По данным на утро 17 июня, были получены результаты первых 590 тестов, из них 395 оказались позитивными. В течение дня число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников предприятия возросло до 657.

Глава округа Гютерсло Свен-Георг Аденауэр (Sven-Georg Adenauer), полагает, что результаты оставшихся тестов будут аналогичными. Все инфицированные сотрудники Tönnies отправлены на двухнедельный карантин, у большинства из них отсутствуют симптомы заболевания. Предприятие приостановило работу на две недели. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти округа Гютерсло решили вновь закрыть до 26 июня (начала летних каникул) все школы и детские сады, возобновившие с 15 июня ежедневную работу. 


В руководстве компании предполагают, что инфекцию могли занести сотрудники, которые после снятия ограничений ездили домой навестить свои семьи и близких. Значительная часть занятых на скотобойне сотрудников - родом из стран Восточной Европы. По данным руководства, в результате тестов, проведенных компанией с 10 по 18 мая среди 6400 сотрудников, не было выявлено ни одного случая коронавируса.

Вспышки коронавируса на мясокомбинатах

В мясной промышленности ФРГ работают около 200 тысяч человек, в том числе большое число рабочих из Восточной Европы, которые зачастую имеют лишь договоры подряда и проживают в тесных общежитиях.

Начиная с мая, на мясокомбинатах в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Нижняя Саксония, Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн коронавирусом SARS-CoV-2 заразились сотни человек.
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