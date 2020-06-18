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Полицейскому грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца в США

Прокуратура предъявила экс-полицейскому Гарретту Рольфу в общей сложности 11 обвинений в рамках дела об убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте, сообщается в среду, 17 июня. По обвинению в убийстве Рольфу грозит пожизненный срок или смертная казнь.

Полицейские пытались задержать афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте. Брукс скончался от ранений, пишет dw.com

Второму полицейскому Девину Броснану, который принимал участие в задержании, предъявлены три обвинения, одно из которых - нападение с отягчающими обстоятельствами.

Рольф и Броснан 12 июня приехали по вызову из-за того, что машина, в которой спал 27-летний Брукс, перегородила часть площадки у кафе Wendy's. Как видно на кадрах полицейской видеозаписи, два сотрудника правоохранительных органов пытались провести проверку на наличие алкоголя в крови у водителя, но ситуация вышла из-под контроля. Брукс выхватил у одного из полицейских электрошокер и попытался сбежать. Полицейский несколько раз выстрелил в мужчину. Впоследствии Рэйшард Брукс скончался в больнице
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