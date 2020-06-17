Дело Ефремова: семья погибшего в ДТП водителя передумала насчет денег

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«Он готов на все, он говорит, обращайтесь к Добровинскому (адвокату семьи Захарова — прим. «Ленты.ру») по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера», — рассказал Пашаев.









Он добавил, что планирует созвониться с Александром Добровинским для обсуждения этого вопроса. О какой именно компенсации идет речь, Пашаев не уточнил. «Есть судебная практика по таким делам, даже где-то мы готовы больше возместить, чем по судебной практике», — отметил защитник.





Сам Добровинский в разговоре с РБК пояснил, что брат погибшего и адвокат Ефремова просто обсудили возможность переговоров. «Я уверен, что они откажутся [от компенсации], по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста», — добавил он.





Накануне, 16 июня, родственники Сергея Захарова высказались о сроке для Ефремова. По их словам, актер должен ответить по закону, поэтому его необходимо приговорить к 12 годам заключения.





Ранее Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего намерена получить больше денег, чем ей предлагают в настоящее время. Он пояснил, что проехал по Рязанской области, откуда родом погибший, чтобы договориться с потерпевшей стороной, однако родственники так и не вышли на связь.



