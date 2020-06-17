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Председатель Бобруйского райсовета депутатов выпала из окна

Женщина в тяжелом состоянии

В минувшие выходные председатель Бобруйского районного Совета депутатов Людмила Кричко была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как выпала из окна своей квартиры на четвертом этаже, сообщили TUT.BY источники.

Состояние женщины, как утверждает источник, очень тяжелое: она с многочисленными травмами и переломами находится в искусственной коме.

Начальник отдела организационно-кадровой работы Бобруйского райисполкома Ольга Худакова подтвердила, что с понедельника Людмила Кричко на больничном.

Сестра Людмилы Васильевны отказалась от комментариев.
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