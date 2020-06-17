Новый удар по имиджу Минобороны
Два самоубийства за два дня военнослужащих беларуской армии вновь ставят на повестку дня вопрос о морально-психологическом климате в вооруженных силах и наносят серьезный урон имиджу Минобороны.
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8 июня стало известно о гибели от огнестрельного ранения 21-летнего военнослужащего одной из зенитных ракетных бригад. Неофициально сообщается, что погибший проходил службу в 15-й зенитной ракетной бригаде и покончил с собой. Причины выясняет следствие.
9 июня офицер 19-й механизированной бригады застрелился на территории части. Близкие погибшего утверждают, что причиной суицида стали длительные унижения и издевательства со стороны командира бригады. Самоубийство офицер совершил после очередных придирок со стороны командира.
Неофициально сообщается о попытке командования части скрыть причины самоубийства. А также о том, что ряд офицеров ранее были вынуждены уволиться из-за поведения командира бригады. Официальных заявлений о причинах и обстоятельствах гибели офицера до настоящего времени нет.
Повышение престижа военной службы и работа с личным составом остаются в числе приоритетов военного ведомства в течение длительного времени. Сам факт суицидов военнослужащих ставит под сомнение эффективность деятельности ведомства в этой сфере.
Очевидно, что отток офицеров из 19-й бригады не мог остаться незамеченным, открытым остается вопрос, изучались ли его причины. Одновременно возникает вопрос и относительно эффективности профилактических мер прокуратуры, которая проводит их десятками ежеквартально.
Не стоит ожидать принципиальных изменений подходов к работе с личным составом со стороны военного ведомства в ответ на самоубийства военнослужащих. Ответ будет традиционным: замалчивание проблем и попытка их купирования за счет ужесточения контроля.
Как только позволит эпидемиологическая обстановка, прокуратура ответит ударным турне по воинским частям всех силовых ведомств в рамках очередной кампании по профилактике правонарушений и суицидов в войсках, пытаясь количеством мероприятий подменить результаты.
Андрей Поротников, belarusinfocus.info
20:39 17/06/2020
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