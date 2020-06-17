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"С болью в сердце": Viva Braslav тоже отменили из-за коронавируса

Еще один крупный белорусский оупен-эйр перенесли на лето 2021 года

Организаторы масштабного фестиваля «Viva Braslav Open Air» вслед за другими музфестивалями отменили свою программу на лето 2020 года. Причина все та же - неблагоприятная эпидобстановка.

Напомним, «Вива Браслав» должен был пройти 24-25 июля, но - увы. В соцсетях организаторы написали, что решение ими принято «с большим сожалением и болью в сердце».

- В связи со множеством внешних факторов и продолжающейся пандемией во всем мире было принято решение о переносе фестиваля на год, - пояснили организаторы.

Если все будет хорошо, то Браславский оупен-эйр пройдет уже 23-24 июля 2021 года.

Кстати, на фестиваль этого года билеты уже поступили в продажу, поэтому некоторые пользователи отреагировали на отмену фестиваля довольно агрессивно: «Мусолили и еще новых хедлайнеров умудрялись представлять, когда все другие концерты переносились».

Их поспешили успокоить тем, что по купленным билетам на фестиваль 2020 года можно будет пройти на концерты в следующем году. Для тех, кто захочет все же вернуть билеты, информацию опубликуют в начале июля.

Но, конечно, большинство интернет-пользователей пребывают в печали: «Жаль, что не увижу Моргенштерна и Оксимирона, жизнь боль, но ничего страшного, Иисус терпел и нам велел, потерплю еще годик».
Источник: kp.by
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