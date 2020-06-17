"Экодом" требует отложить запуск БелАЭС





Физический запуск Беларусской атомной станции запланирован на июль 2020 года, соответственно выдача лицензии на эксплуатацию может произойти еще раньше.





"Мы требуем от Госатомнадзора не выдавать лицензии на пуск БелАЭС, а от Минэнерго — отложить физический запуск до момента, когда будут решены проблемы безопасности станции", — заявил "Экодом".





"Экодом" указывает и на фактор влияния COVID-19 на ситуацию. Так, в связи с эпидемией есть риск, что запуск станции будет выполняться недостаточно квалифицированными специалистами и без должного контроля, поскольку есть свидетельства инфицирования персонала, занятого на строительстве и подготовке БелАЭС к пуску.





Кроме того, в условиях закрытых границ затруднены или невозможны визиты иностранных специалистов для оценки предпусковой готовности АЭС и ее соответствия международным стандартам.





Кроме этого, "Экодом" указывает на неготовность станции к запуску и по соображениям безопасности:





- до сих пор не решены проблемы, выявленные во время стресс-тестов БелАЭС;





- план обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отсутствует;





- в Беларуси, по сведениям "Экодома", нет достаточного количества мощностей холодного и горячего резерва, необходимых для безопасной интеграции БелАЭС в энергосистему.