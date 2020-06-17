Oops! В Минске появилась "Табакерка" 3%





"Табакерка" на улице Долгобродской в Минске, 14 июня 2020 года, фото Ирина Ореховская, Белсат





Сеть принадлежит "придворному" олигарху Алексею Олексину, которому дал добро на участие в табачном бизнесе лично Лукашенко. Ради этого даже частично изменили границы Минска.





Три процента — шутливый мем, который возник после опросов в белорусских негосударственных интернет-СМИ, где предлагалось ответить, за кого бы вы проголосовали на выборах 9 августа.





На абсолютном большинстве ресурсах действующий глава государства набирал 3%-5%, после чего возник мем "Саша3%".







