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Oops! В Минске появилась "Табакерка" 3%

Киоски «Табакерка» уже стоят по всей Беларуси. Там продают табачные изделия и разные мелочи.


"Табакерка" на улице Долгобродской в Минске, 14 июня 2020 года, фото Ирина Ореховская, Белсат

Сеть принадлежит "придворному" олигарху Алексею Олексину, которому дал добро на участие в табачном бизнесе лично Лукашенко. Ради этого даже частично изменили границы Минска. 

Три процента — шутливый мем, который возник после опросов в белорусских негосударственных интернет-СМИ, где предлагалось ответить, за кого бы вы проголосовали на выборах 9 августа. 

На абсолютном большинстве ресурсах действующий глава государства набирал 3%-5%, после чего возник мем "Саша3%".
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