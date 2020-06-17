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Кто-то купил сразу 6 крупных белорусских телеграм-каналов

Подготовка к массированной пропаганде или просто бизнес?

Кто-то купил сразу 6 крупных белорусских телеграм-каналов
Сразу 6 крупных белорусских телеграм-каналов оказались в одних руках. Информация об этом появилась в группе "Беларуский телеграм" и чатах, где обсуждаются новости локального сегмента ТГ.

О сделке известно немногое, передает Еврорадио

Речь идёт о каналах "Беларусь сейчас" (№5 по аудитории, 139,7 тысячи подписчиков), "Говорит Беларусь" (№7, 113,5 тысячи), "Беларусь без цензуры" (№8, 81,3 тысячи), "ЧП Беларусь" (№9, 80,8 тысячи), "VIRUS Belarus" (№14, 62,6 тысячи), "Беларусь 24/7" (№22, 50,9 тысячи). 

В основном это свежие каналы, созданные весной и выращенные "на продажу" на волне хайпа вокруг коронавируса.

Суммарная аудитория проданных телеграм-каналов — больше 528 тысяч человек, но количество уникальных читателей меньше из-за пересечения аудиторий.


Пока непонятно, какую цель преследует покупатель и как изменится содержание проданных тг-каналов. 

Не исключено, что это просто бизнес — размещение рекламы в телеграм-каналах с большим количеством подписчиков приносит хороший доход.
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