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Минобороны признало: в роте почётного караула есть больные COVID-19

Коронавирус обнаружен у нескольких военнослужащих из роты почётного караула. Все они сейчас находятся в изоляции.


Однако ранее сообщалось, что рота почётного караула будет участвовать в параде в Москве 24 июня. Как заявила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик, туда отправились только здоровые военные с отрицательным тестом на COVID-19.

"Военнослужащие Вооружённых сил из состава сводной роты почётного караула, отобранные для участия в параде в Москве, прошли двухнедельную изоляцию перед вылетом. Кроме того, у каждого из них накануне вылета были взяты пробы на коронавирус. Все они были отрицательными", — приводит TUT.by слова Гаврусик. 

16 июня в Москву также вылетела дополнительная флаговая группа. Это связано с тем, что парадный расчёт, который представляет Беларусь в Москве, может быть увеличен. Накануне вылета у этих военных также взяли пробы на коронавирус. Все они показали отрицательный результат, уверяет Гаврусик.

У больных COVID-19 заболевание протекает бессимптомно, все они изолированы. 

На парад в Москву также отправятся Александр Лукашенко и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. 

По состоянию на 17 июня в Беларуси зарегистрировано 56 032 случая заражения коронавирусом. Вылечились и были выписаны 32 735 человек, при этом толькло по официальной версии умерли уже 324 человека.
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