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В Беларуси уже более 56 тысяч случаев COVID-19 и 6 новых смертей

На 17 июня в Беларуси 56 032 случая COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 663 инфицированных.

В Беларуси уже более 56 тысяч случаев COVID-19 и 6 новых смертей
Фото: Reuters
Выздоровели и выписаны 32 735 пациентов (плюс 1462 пациента за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, пишет TUT.BY

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента (плюс шесть за сутки).

Всего провели 778 935 тестов. Плюс 18 386 за сутки. Процент положительных тестов — 3,6. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская сообщила, что жара к резкому снижению заболеваемости коронавирусом не приведет. При этом рекомендовано по-прежнему носить маски и даже очки, чтобы снизить риск инфицирования.


Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев отметил, что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация».

— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.

По его словам, «данные о некотором снижении количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать».
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