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В Орше задержали "смотрящего":в прошлом году — за Беларусью, теперь — за городом

В Орше задержали "смотрящего за городом". Он брал у призывников взятки якобы за решение вопроса об отсрочке и ничего не делал.

Момент задержания / Скриншот с видео МВД​

Как сообщает в Telegram пресс-служба МВД, 36-летний житель районного центра ранее был осужден за хулиганство, угон и кражу. Теперь его подозревают в подстрекательстве к даче взятки, а также в мошенничестве. Он взял 500 долларов у местного жителя и пообещал, что его родственник не пойдет в армию, а получит в военкомате военный билет. То же самое сделал еще один призывник. Но вскоре их призвали в армию. Тогда парни и обратились к правоохранителям, передает "Еврорадио".

Злоумышленника задержали во время получения очередной взятки за "решение" вопроса с военкоматом, возбуждено уголовное дело.

Ровно год назад в Орше уже задерживали "смотрящего", правда он, по неформальному статусу, "присматривал" за Беларусью.

Задержанный / @pressmvd
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