Момент задержания / Скриншот с видео МВД​





Как сообщает в Telegram пресс-служба МВД, 36-летний житель районного центра ранее был осужден за хулиганство, угон и кражу. Теперь его подозревают в подстрекательстве к даче взятки, а также в мошенничестве. Он взял 500 долларов у местного жителя и пообещал, что его родственник не пойдет в армию, а получит в военкомате военный билет. То же самое сделал еще один призывник. Но вскоре их призвали в армию. Тогда парни и обратились к правоохранителям, передает "Еврорадио"





Злоумышленника задержали во время получения очередной взятки за "решение" вопроса с военкоматом, возбуждено уголовное дело.





Ровно год назад в Орше уже задерживали "смотрящего", правда он, по неформальному статусу, "присматривал" за Беларусью.