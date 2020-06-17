Президент Гондураса заразился коронавирусом

Эрнандес рассказал о заражении коронавирусом во время своего выступления на национальном телевидении. "В выходные я начал испытывать некоторый дискомфорт, — говорил гондурасский президент. — И сегодня мне поставили диагноз". У него легкая форма заболевания.





В Гондурасе зафиксировано 9656 случаев заражения коронавирусом (+478 за последние сутки), умерло 330 человек (+8).





Ранее заразились коронавирусом премьер-министры России и Армении.