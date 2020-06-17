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Президент Гондураса заразился коронавирусом

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заразился коронавирусом. Сейчас он работает дистанционно.

Положительные тесты также у его жены и двух помощников, сообщает rbc.ru.

Хуан Орландо Эрнандес / Reuters

Эрнандес рассказал о заражении коронавирусом во время своего выступления на национальном телевидении. "В выходные я начал испытывать некоторый дискомфорт, — говорил гондурасский президент. — И сегодня мне поставили диагноз". У него легкая форма заболевания.

В Гондурасе зафиксировано 9656 случаев заражения коронавирусом (+478 за последние сутки), умерло 330 человек (+8).

Ранее заразились коронавирусом премьер-министры России и Армении.
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