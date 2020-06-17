И Литва тоже: с 17 июня в стране отменили карантин





Как сообщает БЕЛТА , с 17 июня в Литве отменили карантин. Однако некоторые ограничения остались в силе.





С 17 июня в стране отменятся обязательное ношение масок, но Минздрав призывает все-таки использовать их. Что касается общественного транспорта, то в нем находиться следует только в маске.





Во вторник, 16 июня, премьер-министр страны Саулюс Сквернялис обратился к жителям страны и заявил, что «война еще не закончилась, во всем мире еще болеют миллионы людей. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных препаратов для лечения еще нет».







