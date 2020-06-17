«Прорыв» от британских медиков доступен и в Беларуси

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Смертность среди пациентов с ковидом, подключенных к ИВЛ, доходит до 88%, пишет "Солидарность"





Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал результаты британского исследования «спасительным научным прорывом». Дексаметазон оказался первым препаратом, позволяющим существенно снизить смертность среди коронавирусных больных, которым требуется ИВЛ и кислородная поддержка.





Этот стероид был изобретен в 1957 году и десятилетиями использовался как противовоспалительное средство. Сейчас дексаметазон производится в нашей стране на предприятии «Белмедпрепараты». Это лекарство имеет ряд побочных эффектов и продается только по рецепту. Кстати, оно не рекомендовано пациентам с легкой формой ковида.