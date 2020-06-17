Сутками ранее этот показатель равнялся 3 тыс. 505.





Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 8 млн 173 тыс. 940 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 139 тыс. 479 против 121 тыс. 480 по состоянию на вторник, излечились более 3,95 млн. человек.





Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 137 тыс. 716 (116 тыс. 963 скончавшихся), Бразилии - 923 тыс. 189 (45 тыс. 241), Индии - 343 тыс. 91 (11 тыс. 903), Великобритании - 299 тыс. 600 (42 тыс. 054), Испании - 244 тыс. 328 (27 тыс. 136), Италии - 237 тыс. 500 (34 тыс. 405), Перу - 237 тыс. 156 (7 тыс. 056), Франции - 194 тыс. 347 (29 тыс. 550), Иране - 192 тыс. 439 (9 тыс. 65), Германии - 188 тыс. 252 (8 тыс. 820), Чили - 184 тыс. 449 (3 тыс. 383), Турции - 181 тыс. 298 (4 тыс. 825), Мексике - 154 тыс. 863 (18 тыс. 310), Пакистане - 154 тыс. 760 (2 тыс. 975), Саудовской Аравии - 136 тыс. 315 (1 тыс. 52), Канаде - 101 тыс. 087 (8 тыс. 271).





Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.



