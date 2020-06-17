Коронавирус научились диагностировать без тестов?

В рамках изучения проблемы специалистами был проведен анализ историй болезни порядка 12 тысяч пациентов с COVID-19. На основании исследования были выделены закономерности, объясняющие методы эффективной защиты от коронавируса. Медики выявили 16 препаратов и три комбинации лекарственных средств, которые могут использоваться при лечении и профилактике коронавируса, пишет lenta.ru





«Например, наши исследования показали, что мелатонин снижает риск получения положительного результата тестирования на COVID-19», — рассказал возглавляющий исследование доктор Майкл Каттан (Michael Kattan). Также оказалось, что получившие пневмококковую вакцину и вакцину против гриппа имеют более высокий риск заражения, чем не прошедшие вакцинацию люди. Специалисты подчеркнули, что их выводы нуждаются в дополнительной проверке.









«Наши выводы подтвердили несколько факторов риска, например, что пожилые мужчины более других социальных групп подвержены заболеванию коронавируса», — заметил Каттан. Ученый рассказал о нескольких интересных корреляциях, которые, однако, не дают причинно-следственных связей и нуждаются в апробации.





Также специалисты частной клиники создали онлайн-калькулятор, который может спрогнозировать вероятность заболевания COVID-19. Инструмент работает на основе данных о человеке, включающих возраст, пол, этническую принадлежность, наличие или отсутствие хронических заболеваний и регион проживания.



