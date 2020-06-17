В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства
Дополнен перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и лечебным питанием.
Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №344 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, "инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19", внесена в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.
09:14 17/06/2020
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