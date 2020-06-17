Третьяковская галерея перенесла открытие на 3 июля
Государственная Третьяковская галерея в Москве откроется для посетителей 3 июля. Об этом РБК заявила заместитель гендиректора галереи Татьяна Мрдуляш.
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
«Мы во время постепенного снятия карантинных мер, как только это стало возможным, начали ремонтные работы на разных площадках. Также это связано с готовностью экспозиций и, понятно, с различными мерами, которые сформулировал Роспотребнадзор для музеев, которые нужно соблюдать», — пояснила она.
Третьяковская галерея была закрыта для посетителей с 18 марта в связи с предписанием Минкультуры приостановить проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.
08:40 17/06/2020
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