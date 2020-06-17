На аукционе продали совместное письмо Ван Гога и Гогена

Отрывок из совместного письма художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена





Письмо, написанное художниками-импрессионистами Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном, продали на аукционе в Париже за 210 600 евро. Об этом сообщает парижский аукционный дом Drouot.





Первоначально ожидалось, что документ найдет нового владельца за 180-250 тысяч евро, пишет korrespondent.net





Послание адресовано общему другу художников живописцу Эмилю Бернару. Оно послано из Арля, где ван Гог и Гоген совместно работали, в начале ноябре 1888 года. Отправители писали части документа по очереди.





В нем Гоген и Ван Гог излагают в нем свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и в целом искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".





Также, в письме Ваг Гог пишет о своих взглядах на современное искусство и уверяет, что новые художники появятся в тропических странах. Гоген призывает адресата не обращать внимания на чрезмерно эмоциональные размышления друга, но сообщает, что разделяет восторг тропиками и намерен туда отправиться.





Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников.



