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24-летние гродненцы проверяли свои "хакер-знания": устроили DDos-атаки на интернет-сайты предприятий. Им грозит тюрьма на 5 лет

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации и компьютерном саботаже.

 В преступлении обвиняются 24-летние жители Гродно. Об этом говорится в сообщении СК.
По данным следствия, в период с 2018 года по ноябрь 2019 года обвиняемые совершали DDos-атаки на интернет-сайты предприятий, торговых центров, учреждений образования и здравоохранения, интернет-магазинов в Беларуси, а также интернет-ресурсы других государств.


Всего злоумышленники атаковали 24 интернет-ресурса. Потерпевшие зачастую не обращались в правоохранительные органы, пытались самостоятельно решить проблемы. При этом обвиняемые скрывали цифровые следы преступления. В частности, они использовали анонимайзеры и взломанный Wi-Fi соседки.


По словам обвиняемых, таким образом они проверяли свои способности и навыки, а также уязвимости определенных ресурсов. При этом один из парней в ряде случаев пытался таким образом заработать, совершая DDos-атак за денежное вознаграждение

СК передал дело в суд. Жителям Гродно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса (компьютерный саботаж) и ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса (покушение на компьютерный саботаж). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы на срок от года до 5 лет. Кроме этого, одному из молодых людей предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном из иной личной заинтересованности, и покушении на несанкционированный доступ, совершенный из личной заинтересованности.
dev.by
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