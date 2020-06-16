В здании, где находится магазин Symbal.by, в течение всего дня пропадает электричество, пишет в Facebook ее директор Павел Белоус, передает "Белсат"





«Сидим без света. За все годы работы такое впервые», – говорит он.





Напомним, что в пятницу 12 июня у курьера Symbal.by изъяли 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». Из-за этого случая сегодня бухгалтер и курьер магазина пошли на дополнительный опрос в налоговую инспекцию.





Тыя самыя цішоткі «ПСІХОЗ%», крыніца: symbal.by





«Сегодня мы подали жалобы на имя прокурора Советского района и начальника ГУВД Минска о неправомерных действиях сотрудников милиции, которые останавливали, задерживали и забирали продукцию у курьера, а также ходатайство на имя начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску, о пересчете количества задержанных футболок, так как цифры в протоколе милиции некорректны и завышены», –пояснил Павел Белоус.





15 июня в symbal.by была проверка со стороны налоговой и РОВД Советского района Минска. Сейчас против магазина ведется административный процесс по факту изъятия у курьера футболок.







