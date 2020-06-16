Албания открыла «безвиз» для граждан Беларуси до 30 ноября
МИД Беларуси сообщает, что белорусским гражданам открыт безвизовый въезд в Албанию для частных и туристических поездок. Льготный режим действует до 30 ноября. Как сообщалось, «Белавиа» запустила чартеры в Албанию с 12 июня.
Также открылась для отдыхающих и Черногория. В обеих странах туристов не будут проверять на коронавирус.
При этом белорусская сторона недавно включила эти государства в список стран, по возвращении из которых необязательна 14-дневная самоизоляция.
Источник: Office Life
21:20 16/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение