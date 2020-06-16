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Лукашенко о параде в Москве: Ну поедем проведем

Во время рабочей поездки в Гродно президент Беларуси Александр Лукашенко затронул тему эпидемиологической обстановки в России и предстоящего парада Победы в Москве, который перенесли на 24 июня, пишет TUT.BY

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. По его словам, Москва еще как-то справляется: скоро же надо проводить парад, передает пресс-служба главы государства.

— Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну поедем проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись, — сказал Лукашенко.


Президент не уточнил, поедет ли он сам на парад. Пресс-секретарь президента России сообщал, что Лукашенко отправлено приглашение. Сам белорусский президент весной неоднократно высказывался о том, что хотел бы присутствовать 9 мая на параде в Москве.

Ранее в Минобороны Беларуси заявили, что на параде планирует присутствовать глава ведомства Виктор Хренин. Также известно, что в парадном строю по Красной площади пройдут белорусские военнослужащие.
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