Лукашенко о параде в Москве: Ну поедем проведем

Фото: пресс-служба президента Беларуси





Президент отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. По его словам, Москва еще как-то справляется: скоро же надо проводить парад, передает пресс-служба главы государства.





— Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну поедем проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись, — сказал Лукашенко.









Президент не уточнил, поедет ли он сам на парад. Пресс-секретарь президента России сообщал, что Лукашенко отправлено приглашение. Сам белорусский президент весной неоднократно высказывался о том, что хотел бы присутствовать 9 мая на параде в Москве.





Ранее в Минобороны Беларуси заявили, что на параде планирует присутствовать глава ведомства Виктор Хренин. Также известно, что в парадном строю по Красной площади пройдут белорусские военнослужащие.